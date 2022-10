Lenzing-Baustelle lockte erneut Einbrecher an

Durch nichts lässt sich der Fasererzeuger die Freude über die 10.300 Solarmodule große Anlage nehmen: Auch nicht dadurch, dass Einbrecher am Wochenende einen Zaun aufgebrochen und sich so Zugang zum Areal verschafft hatten. Der zweite Diebstahl im Zuge der Bauarbeiten an der Photovoltaikanlage! „Das Gelände ist so groß und gut geschützt durch Bäume, das ist fast unmöglich zu bewachen“, so Vorstand Christian Skilich. Beim ersten Mal waren zwei Rollen Kupferkabel abhanden gekommen, diesmal stand der Schaden noch nicht fest.