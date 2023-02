Kinoparkplatz in Regau produziert jetzt Strom

Seit 2020 ist eine Photovoltaikanlage am Dach des Star-Movie-Kinos in Regau in Betrieb. Nun wird auch am Parkplatz mithilfe der Sonne Strom produziert. 168 der rund 500 Gratisparkplätze wurden überdacht und mit Solarpaneelen ausgestattet. Jährlich sollen so allein am Parkplatz des von Hans-Peter und Klaus Obermayr geführten Betriebs 530.000 Kilowattstunden Strom produziert werden.