Obdachlose: Wie kann man die Situation verbessern?

In jeder Großstadt sieht man sie, doch auch in Dörfern oder Kleinstädten gibt es sie: Obdachlose. Bei jeder Witterung harren sie ohne Zuhause aus. In Österreich waren 2021 rund 20.000 Wohnungslose registriert. Ob junge oder ältere Menschen, sie alle befinden sich aus unterschiedlichen Gründen in dieser Lage. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation rund um Obdachlose in unserem Land ein?