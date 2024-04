Zwei AUA-Flugzeuge bei Wien von Blitz getroffen

Bei solch einem Ereignis wird wohl jedem Passagier mulmig zumute: Dass es sich dabei aber um keinen Einzelfall handelt, zeigte sich erst am Montagabend, als ein AUA-Flugzeug mit Verspätung um 18.23 Uhr in Richtung Neapel abgehoben und plötzlich inmitten des Unwetters in der Höhe von Ödenburg in Ungarn von einem Blitz getroffen worden war (siehe Screenshot). Die Maschine konnte die Reise nicht fortsetzen und musste wieder zum Flughafen nach Schwechat zurückkehren.