Stöckl bei Raw-Air „aus Respekt“ nicht beim Team

Norwegens Skisprung-Trainer Alexander Stöckl hat angekündigt, die kommende Raw-Air-Serie aus der Ferne zu verfolgen. Er werde aus „Respekt vor den Athleten nicht vor Ort sein“, so der Österreicher. Zwischen ihm und dem Team gibt es derzeit Spannungen. Zuletzt haben die Athleten ihren Trainer in einem Brief kritisiert.