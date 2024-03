Sexarbeiterin: „Kontrollen bringen gar nichts!“

„Überlebende quält sich mit Selbstvorwürfen“

Die knapp 60-Jährige ist tief betroffen von den schrecklichen Morden an drei jungen Asiatinnen von vergangener Woche, kannte sogar eine davon. „Die drei hinterlassen Kinder und Familien.“ Jene Frau, die sich während der Bluttat in Todesangst in ihrem Zimmer verbarrikadierte, wird Sissis Einschätzung nach sicher nie wieder in der Sexarbeit tätig sein. Die Überlebende quäle sich massiv mit Selbstvorwürfen. „Ich weiß, dass es für sie wahrscheinlich schwierig wird, einen neuen Arbeitsplatz in Österreich zu bekommen“, so Sissi weiter.