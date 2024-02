Wagner-Söldner kehren an die Ukraine-Front zurück

Unterschiede gibt es bei Gehalt

„Sie werden also aktiv eingesetzt, da sie über Kampferfahrung verfügen. Das heißt, sie sind jetzt auf dem Schlachtfeld zu sehen“, so der General. Der Ansatz des Korps sei derselbe, wie die der Wagner-Gruppe in Bachmut, finanziell gebe es jedoch Unterschiede: „Das sind ständige Angriffseinsätze und das Erzielen von Ergebnissen um jeden Preis. Was das Gehalt angeht, ist es fast das gleiche wie bei den russischen Streitkräften. Aber Wagners Gehalt war höher und Wagner schätzte seine Ausbilder und Kommandeure wirklich.“