Drei Höhepunkte in 14 Wochen als Herausforderung

Von 25. bis 28. April die EM in Zagreb, von 9. bis 16. Juni die WM in Abu Dhabi und ab 27. Juli die Olympischen Spiele in Paris – ein Höhepunkt jagt den nächsten, in aufsteigender Form, denn natürlich steht Olympia über allem. Was auch der Grund ist, warum Österreichs Team in Zagreb nicht in Bestbesetzung am Start ist. Denn Michaela Polleres verzichtet, um sich optimal auf die Spiele vorbereiten zu können. Für sie steht die zweite Olympiamedaille über allem. Und auch Aaron Fara wird wegen einer Blessur geschont, WM und Olympia haben nun einmal Vorrang.