Lukaschenko sieht Zeit für Friedensgespräche

Selenskyj sieht keinen Friedenswillen in Russland

Laut Selenskyj will Russland eine plante internationale Friedenskonferenz in der Schweiz allerdings verhindern. Vor ukrainischen Diplomaten und ausländischen Botschaftern in Kiew berief sich Selenskyj bei dieser Aussage auf Geheimdienstinformationen. Es gebe „konkrete Daten, dass Russland nicht nur den Friedensgipfel stören will, sondern auch einen konkreten Plan hat“, sagte der Präsident am Mittwochabend.