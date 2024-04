Wr. Neustadt visiert „Finale dahoam“ an

Nach dem historischen Stockerlplatz beim Champions-League-Final-4 in Saarbrücken greifen Wr. Neustadts Tischtennis-Asse nach dem nächsten Coup – nämlich nach dem Double! Der Cupsieger empfängt in der Liga am Dienstag (18.30) Salzburg. Ehe am Mittwoch (18) das Rückspiel in der Mozartstadt wartet. Wo Frane Kojic & Co. im Grunddurchgang übrigens mit 1:4 unter die Räder kamen. In Ehrfurcht erstarrt Boss Franz Gernjak deswegen aber nicht: „Sie haben ein sehr gutes Team, sind sicher um einiges stärker als im Vorjahr. Aber? „Wenn’s drauf ankommt, sind wir da, haben wir gegen die Salzburger immer die Oberhand behalten.“