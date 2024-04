Sommerräder, Aprilwetter – eine fatale Kombination

Die Deutsche war mit ihrem Audi am späten Samstagnachmittag auf der Russenstraße zwischen Thalgau und Hof unterwegs. Wegen Graupelschauer war die Fahrbahn sehr rutschig. Bei einem Ausweichmanöver stieß ihr Pkw mit einem entgegenkommenden VW-Transporter zusammen. Der Audi wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Die 26-Jährige, ihr Beifahrer und ihr zweijähriges Kind verletzten sich. Das Rote Kreuz musste sie in das Landeskrankenhaus bringen. Auch der 42-jährige Lenker des Transporters erlitt Blessuren.