Winter gibt sich in Tirol längst nicht geschlagen

April, April – der macht bekanntlich, was er will. Die knapp 30 Grad von Anfang des Monats und vom vergangenen Wochenende sind sprichwörtlich Schnee von gestern. Dieser Tage ist es in Tirol wieder kalt – und vielerorts weiß. In den kommenden Tagen ist keine Besserung in Sicht. In der Früh gibt‘s Minusgrade. Auch im Rest von Österreich ist es frisch, nur im Osten etwas wärmer mit Tageshöchstwerten von 11 Grad.