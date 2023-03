„Unternehmen soll Arbeitszeitkürzung finanzieren“

Wir arbeiten doppelt so produktiv und stellen in kürzerer Zeit immer mehr her. „Von unserem Produktivitätsfortschritt sollen alle etwas haben“, fordert Barbara Blaha, Gründerin und Chefin des gewerkschaftsnahen Momentum-Instituts. Im Live-Talk mit Moderatorin Conny Winiwarter schlägt sie vor, dass Arbeitgeber sinkende Gewinne hinnehmen sollten - um somit eine Arbeitszeitverkürzungen der Arbeitnehmer zu finanzieren. Das sei fair, denn „die Arbeitnehmer gehen seit Jahren in Vorleistung“.