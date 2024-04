„Absolut respektlos“: Hasenhüttl attackiert Basler

„Zeigt, dass er ein Voll-Profi ist“

Für Hasenhüttl nicht in Ordnung, der Steirer stellte sich nun vor seinen Schützling, gegenüber der deutschen „Bild“-Zeitung wurde er deutlich: „Das ist absolut respektlos. Ich weiß schon, was ich an Kevin habe. Wie der Junge da vorne ackert und wie er darauf reagiert hat in der Woche, als er erfahren hat, dass er nicht spielt, zeigt, dass er ein Voll-Profi ist.“