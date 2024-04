„Bereit, für Österreich Geschichte zu schreiben“

Zehetmayer siegte 1934

Denn das Super-Schwergewicht (aktuell 109 kg) geht als Favorit in die Europameisterschaft in Belgrad und kennt auch selbst nur ein Ziel: „Ich will die Goldmedaille holen, ich bin bereit, Geschichte zu schreiben!“ Bisher konnte Österreich elf EM-Medaillen holen, über Gold durfte aber nur ein Boxer jubeln. Im April vor genau 90 Jahren hatte Hans Zehetmayer in Budapest im Halbschwergewicht triumphiert.