Nummer zwei der Welt auch als Kampfrichter im Ring

„Ich bin sehr streng“

Weil er in Österreich keine Konkurrenz hat, steigt der 24-Jährige aber auch schon jetzt bei heimischen Turnieren wie erst letzte Woche in Linz als „Schiri“ in den Ring. „Ich bin sehr streng, wenn ich was sage, hören die Athleten zu und sie haben auch Respekt vor mir“, grinst Hagag, für den es wichtig ist, als Sportler auch die andere Seite zu kennen.