Ausschluss droht: Stirbt der große Olympia-Traum?

„Situation dramatisch verschlechtert“

Ob es dazu überhaupt kommen wird, ist aber fraglicher denn je. Auch wenn der 22-Jährige nach seinem Kurzurlaub in Ägypten, dem Heimatland seiner Eltern, den Fokus ganz auf die Quali legen wird. Doch statt erst in Los Angeles 2028 droht der Traditionssportart bereits in vier Jahren das Aus. „Die Situation hat sich dramatisch verschlechtert“, bezieht sich OÖ-Präsident Didi Bruckmayr auf den eskalierenden Konflikt zwischen dem Internationale Olympischen Komitee (IOC) und dem Box-Weltverband IBA, an deren Spitze der Russe Umar Kremlew steht.