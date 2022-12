So sieht Österreichs zukünftige Nr. 1 der Welt aus

Erfolge dank Papa

Zumal durch seine Erfolge auch die finanziellen Mitteln des Verbands besser werden und somit auch mehr Turniere wie das in Mexiko finanziert werden können. Bisher hatte der erst 22-Jährige auch aufgrund der letztjährigen Streiterein im Boxverband sehr viel aus eigener Tasche berappen müssen. Zudem musste er sich oft auf eigene Faust mit seinem Papa Hassan vorbereiten. „Ohne meinen Vater hätte ich noch gar nichts erreicht“, betont Hagag, der nach einem Trainingszwischenstopp in New York in Ägypten urlauben wird. „Zu lange darf ich aber nicht pausieren“, sagt Hagag. Denn im Jänner steht ein Event in Abu Dhabi an, bei dem nur die Top-4 der Welt dabei sind.