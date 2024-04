Nawalnaja verspricht: „Werde weiterkämpfen“

Wünscht sich europäischen Weg für Russland

Einer normalen europäischen und russischen Zukunft mit Frieden und Wohlstand stehe nur Kremlchef Wladimir Putin im Weg, sagte sie. Doch das bleibe nicht für immer so. „Wir werden mehr und mehr Menschen davon überzeugen, in Russland den europäischen Weg einzuschlagen“, kündigte Nawalnaja an. Momentan würden in Russland viele Menschen mundtot gemacht. Aber schon kleine Veränderungen könnten deren Stimmen lauter werden lassen. Russland werde dann ein anderes Land und alle überraschen, wie schnell es sich verändert habe.