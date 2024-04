Autobiografie von Nawalny erscheint im Herbst

Politischer Werdegang und Mahnung

Der russische Oppositionspolitiker und Gegner von Präsident Wladimir Putin war am 16. Februar in einem Straflager in Sibirien gestorben. Woran der 47-Jährige gestorben ist, wurde bis heute nicht unabhängig geklärt. Laut dem Verlag werden in dem Buch unter anderem Nawalnys politischer Werdegang, die Anschläge auf ihn und seine Vertrauten sowie seine Kampagnen gegen das zunehmend diktatorische Regime in Russland behandelt. „Patriot“ sei „eine Mahnung, warum die Grundsätze der individuellen Freiheit so wichtig sind, und ein mitreißender Aufruf, das Werk fortzuführen (...).“