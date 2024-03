Nawalnaja: „Putin ist nicht unser Präsident“

Sie selbst hatte am Sonntag bei der Präsidentschaftswahl in der Botschaft in Berlin einen ungültigen Stimmzettel abgegeben (siehe Video oben). Julia Nawalnaja schrieb den Namen ihres verstorbenen Mannes darauf. Dieser wollte einst selbst russischer Präsident werden. „Wir werden sicherstellen, dass niemand in der Welt Putin als legitimen Präsidenten anerkennt, dass sich niemand mit ihm an den Verhandlungstisch setzt“, sagte Nawalnaja.