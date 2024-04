Tragisch! Pferd stirbt nach Springen im Stall

Klarstellung von Züchterin

Züchterin KC Branscomb erklärte die Umstände auf Facebook: „Chromatic kam nach dem Springen glücklich und ruhig in den Stall zurück, begleitet von seinem lebenslangen Betreuer Pepe Rodriguez und Jill. Nachdem er sich ausgeruht und erfrischt hatte, erhielt er vom Tierarzt des USET-Teams eine routinemäßige Elektrolytspritze. Bei der Rückkehr in den Stall begann das Pferd in meiner Gegenwart zu krampfen und brach in der Box zusammen. Es wurde sofort vom Verband und den Tierärzten behandelt und untersucht - kurz darauf wurde es für tot erklärt.“ Sie wolle klarstellen, dass niemand eine Schuld habe. Das Pferd habe nicht gelitten, so KC Branscomb. Der Tod habe nichts mit dem anstrengenden und spektakulären Auftritt von Jill Humphrey zu tun.