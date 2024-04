Expertinnen: „Frauen müssen sich mehr zutrauen“

Statistiken zeigen: Frauen sind bei Teilzeitarbeit – mit allen negativen Begleiterscheinungen – überrepräsentiert. Zudem arbeiten sie deutlich öfter in Branchen mit niedrigeren Durchschnittseinkommen. Das muss aber nicht sein, ist Margarete Kriz-Zwittkovits, Vorstandsvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wien, überzeugt. „Es ist wichtig, dass Frauen sich ihrer Fähigkeiten bewusst sind, auch in Männerdomänen erfolgreich sein können“, betont sie anlässlich eines Baustellenbesuchs. Dort hat Sigrid Kobierski, Baumeisterin und Chefin bei Hammerl Bau, das Sagen. Sie führt das Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern in dritter Generation. Die Firma feiert nächstes Jahr ihr 100-Jahre-Jubiläum. Kobierski: „Ich bin in die Branche reingewachsen, habe es so kennengelernt. Jetzt will ich dieses Verständnis auch an andere Frauen und Mädchen weitergeben. Denn es gibt nichts, was wir als Frauen nicht auch tun können. Frauen müssen sich mehr zutrauen.“