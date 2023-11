Wiener Gründerin:„Arbeite sieben Tage die Woche“

Frauen etablieren sich in der Wiener Wirtschaft zunehmend als wichtige Akteurinnen. 2022 waren laut Wirtschaftskammer Wien rund 44 Prozent der Unternehmensgründungen weiblich. Wir haben mit der Gründerin Nadina Ruedl gesprochen. Vor zwei Jahren hat sie die „Pflanzerei“ ins Leben gerufen. „Die Idee für den veganen Leberkäse ist aus purem Egoismus entstanden“, erzählt die gebürtige Salzburgerin. Die 38-Jährige wollte nicht auf regionale Lebensmittel verzichten, nur weil sie sich pflanzlich ernährt. Zu Beginn hat die Gründerin den fleischlosen Leberkäse aus dem Kühlschrank in ihrem Innenhof verkauft. Dann ist das Start-up langsam gewachsen. „Am Anfang habe ich mich sehr allein gefühlt“, erinnert sich die Wahl-Wienerin. In der männerdominierten Branche musste sie sich erst einmal Respekt verschaffen. Sie wuchs auch mit der Einstellung auf, Selbstständigkeit ist zu risikoreich. Doch sie hat sich nicht unterkriegen lassen. Heute hat Ruedl ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Die Leberkäsesorten „Gusti“ und „Lotti“ werden bis in die Schweiz und Deutschland verschickt.