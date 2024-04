Mit Titel Nummer 33 kann KAC sogar Rapid überholen

Das Kribbeln ist in der gesamten Stadt spürbar, ganz Klagenfurt wünscht sich den Meistertitel ihrer Rotjacken. So hätten laut Schätzungen des KAC bis zu 20.000 Tickets fürs Endspiel heute gegen Salzburg verkauft werden können – nur 4.409 passen rein. Daher gibt’s am Benediktinermarkt (ab 18 Uhr) ein Public Viewing der Stadt. Alle wollen sehen, wie der KAC Geschichte schreibt. So haben sich auch schon zahlreiche Spieler als Meister-Torschützen in die Historie eingetragen. Das waren die letzten: