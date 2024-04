Keine Fan-Märsche zum Cupfinale am Wörthersee

Gipfeltreffen in Sachen Sicherheit knapp zwei Wochen vor dem großen Fußball-Cup-Endspiel in der „28 Black Arena“ in Klagenfurt: Polizei, ÖFB, Vereinsvertreter, Veranstaltungsbehörden sowie das im und vor dem Stadion eingesetzte Sicherheitsunternehmen kamen zusammen, um die Abläufe rund um das Match von Sturm Graz gegen Rapid Wien am Wörthersee zu besprechen und zu koordinieren.