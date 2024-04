Insolvente Brauerei: Sanierung scheint realistisch

3,2 Millionen Euro an Forderungen anerkannt

Ergebnis: 161 Gläubiger haben Forderungen in Höhe von 3,9 Millionen Euro angemeldet, Reisch hat aktuell 3,2 Millionen Euro auch anerkannt. Die Gläubiger dürfen sich Hoffnungen auf eine 20-Prozent-Quote machen. So viel bietet nämlich die in die Insolvenz geschlitterte Brauerei im Rahmen ihres Sanierungsplans, über den am 6. Juni abgestimmt wird.