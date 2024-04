Nach Konkurs: Weiter zittern um Buchhandlungen

2018 hatte Melanie Hofinger die Buch- und Kunsthandlung in der Harrachstraße in Linz vor der Schließung gerettet, jetzt steht nicht nur dessen Existenz auf dem Spiel, sondern ist auch die Zukunft der Geschäfte im Donaupark in Mauthausen, am Stadtplatz in Eferding und der Buchhandlung W. Neugebauer am Taubenmarkt in Linz fraglich.