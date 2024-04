ÖSV-Adler genießt aktuell das Leben im Paradies

Triumph im Skiflug-Weltcup

Und Huber kämpfte sich eindrucksvoll wieder in die Weltspitze zurück. Der Seekirchener holte sich Ende März in einem spannenden Weltcup-Finish in Planica noch vor Stefan Kraft die Kugel für den Skiflug-Weltcup. Aktuell gilt seine Konzentration jedoch voll und ganz seiner Familie …