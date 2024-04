Nagelsmann-Entscheidung in den nächsten Tagen

Rat vom Berater

Nagelsmann selbst habe angekündigt, bis April eine Entscheidung zu treffen, erinnert sein Berater. Auf die Frage, was er dem 36-jährigen Coach rate, antwortet Struth: „Das zu tun, was ihn am meisten inspiriert, wo er für sich glaubt, dass das jetzt zur richtigen Zeit der richtige Ort ist, wo er vom Bauchgefühl her seine meisten Argumente, die dafürsprechen, empfindet.“