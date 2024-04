„Fast kein Spieler, der nicht gern asiatisch isst“

Schließlich ist Tischtennis fest in asiatischer Hand. „Dadurch dass unser Sport sehr asiatisch geprägt ist, sich ein Großteil der Turniere in Fernost abspielt, ist auch japanisches oder chinesisches Essen Gang und Gäbe“, grinst Fegerl am Rande des Termins, bei dem ÖTTV-Präsident Wolfgang Gotschke und Akakiko-Geschäftsführerin Mija Chon den Vertrag unterschrieben. „Ich kenne keinen Tischtennisspieler, der nicht gern asiatisch isst.“