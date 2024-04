Fans lechzen nach neuen Sportstars

Seine Siegerpose als Bogenschütze ist in der Sportwelt so berühmt wie Ronaldos Torjubel oder der „Heilige Rasen“ von Wimbledon. Usain Bolt verzauberte seine Fans mit Rekorden am Fließband. Achtmal Gold bei Olympia, elfmal Gold bei Weltmeisterschaften. 2009 lief der Jamaikaner die 100 Meter in Berlin in 9,58 Sekunden – Fabelweltrekord! Mit seinem dabei aufgestellten Durchschnittsspeed von 37,58 km/h könnte Bolt in einer 30er-Zone locker alle Autos überholen ...