Erfolgsbilanz der Mittelschule nicht wie erhofft

Einstiges Prestigeprojekt von SPÖ-Ministerin

Die Neue Mittelschule war ein Prestigeprojekt von SPÖ-Bildungsministerin Claudia Schmid, die damit eigentlich einen Schritt in Richtung Gesamtschule machen wollte. Das scheiterte allerdings am Festhalten der ÖVP an der AHS-Unterstufe. 2008/09 wurde die NMS zunächst als Pilotprojekt eingeführt, 2012/13 nach durchwachsenen Evaluierungsergebnissen schließlich flächendeckend umgesetzt. Das neue System sah u.a. unter dem Titel Teamteaching in Deutsch, Mathe und Englisch gemeinsamen Unterricht zweier Lehrer im Umfang von sechs Wochenstunden vor. Ab 2015 konnten die Zusatzstunden auch für andere Fördermaßnahmen (Begabtenförderung, Förder- oder Leistungskurse etc.) verwendet werden. Mit dem Schuljahr 2020/21 wurde die NMS unter Türkis-Blau wieder zur „Mittelschule“ umbenannt.