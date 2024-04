Donald Trumps Prozess findet keine Geschworenen

In einem Prozess für die Geschichtsbücher muss sich Präsidentschaftskandidat Donald Trump seit Montag in New York wegen Vertuschung einer Schweigegeldzahlung an eine frühere Pornodarstellerin verantworten. Doch die Auswahl der zwölf Geschworenen ist langwierig und mühsam. Potenzielle Kandidaten verließen scharenweise den Gerichtssaal – mehr als 50 Prozent zeigten Befangenheit.