Der Wolf im Schafspelz: Hunderte Mäntel ergaunert

600 Pelzmäntel in Plastiksäcken gefunden

Zu Versteigerungen kam es aber nie, ihr Hab und Gut sahen die Opfer nie wieder. Uhren und Münzen landeten bei Pfandleihern, die Mäntel im Keller – nachdem der 46-Jährige auch noch bis zu 200 Euro Reinigungsgebühren pro Pelz kassiert hatte. 600 von ihnen konnten im August 2021 in Plastiksäcken in einem Kellerabteil in Wien-Leopoldstadt sichergestellt werden.