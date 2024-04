Neue Ermittlungen gegen Kärntner „Rathaus-Mafia“

Was ist da los im Klagenfurter Rathaus? Anstatt zu arbeiten und die vielen Baustellen der Stadt zu lösen, patzen sich Politiker gegenseitig an. Und nach einer Weisung der Oberstaatsanwaltschaft Graz mischt auch die Justiz in der Posse am Wörthersee mit – denn nun werden auch Hinweise aus anonymen Anzeigen akribisch verfolgt.