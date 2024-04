Ski-WM hat Vorrang: Kulm flog aus dem Weltcup

Enttäuschung für Österreichs Skisprung-Fans: Im vorläufigen Weltcup-Kalender für die kommende Saison 2024/25 ist der Kulm nicht im Programm. Überflieger Stefan Kraft und Co. werden also nur bei den beiden Tournee-Springen in Innsbruck und Bischofshofen Heimvorteil genießen.