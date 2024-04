Neues Musical: Romanze mit bitterem Geheimnis

Es beginnt wie ein Märchen, doch dann kippt es in ein ernstes Thema: Das Musical „Das Licht auf der Piazza“ hatte in der BlackBox des Linzer Musiktheaters seine österreichische Erstaufführung. Eine junge Amerikanerin, geistig leicht behindert, will die Liebe ihres Lebens – einen Italiener – heiraten. Troubles sind vorprogrammiert.