Messi lässt Miami jubeln, Mini-Flitzer stürmt Feld

Nach dem Aus im Viertelfinale des CONCACAF-Champions-Cups hat Inter Miami um Superstar Lionel Messi in der heimischen Liga wieder gewonnen. Am Samstag setzte sich das Team in der Major League Soccer bei Sporting Kansas City mit 3:2 (1:1) durch und fuhr damit seinen ersten Sieg in den wettbewerbsübergreifend vergangenen sechs Partien ein. Für einen kleinen Aufreger während des Spiels sorgte ein Mini-Flitzer, der offensichtlich glühender Messi-Fan ist ...