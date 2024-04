Manfred Schmid: „Das war eine dumme Rote Karte!“

Manfred Schmid (WAC-Trainer): „Eine verdiente Niederlage nach einem schwachen Spiel von uns. In Wahrheit hat uns Bonmann am Leben gehalten und auch die Austria teilweise durch die vergebenen Chancen. Dazu eine dumme Rote Karte – es war eine schwache Leistung von uns, das kann ich so nicht stehen lassen. Wir müssen ganz anders auftreten. Vielleicht sind unsere Ansprüche auch zu hoch. Vielleicht haben wir gar nicht die Qualität, dass wir jede Mannschaft im unteren Play-off dann an die Wand spielen können. Vielleicht müssen wir uns wieder auf die Basics besinnen – Kampf und Leidenschaft, das, was die anderen Mannschaften im Moment bringen.“