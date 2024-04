Wechselt Salzburg-Profi zum Schnäppchenpreis?

Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, hat Inter Mailand einen absoluten Wunschspieler für die Innenverteidigung: Atleticos Mario Hermoso. Doch auch Napoli, Aston Villa, Newcastle und Klubs aus Saudi-Arabien sind am 28-jährigen Spanier dran. So gerät nun (wieder einmal) Oumar Solet in den Fokus.