Nach 36 Stunden wechselt LASK Cheftrainer erneut!

Welch´ein Chaos, das auch die Stimmung der Fans weiter verschärfen wird. Nachdem der LASK nach Protesten am Sonntag in Graz und am Montag in Linz zuletzt ja offenbar sehr, sehr willkürliche Hausverbote verhängt hatte, trat ja am Donnerstag Abend sogar der Stadionsprecher des Klubs nach elf Jahren zurück. Begründung: „Ich kann mich nicht an die Seitenoutlinie stellen und so tun als ob nichts wäre . . .“ Dazu kündigen Fan-Klubs an, dass es beim Spiel gegen Salzburg keinen organisierten Support geben würde.