Ski-Star Goggia sorgt mit Model-Foto für Lacher

Fehler bei OP?

Der Spott der User war ihm sicher. „Ich wusste, dass sich Sofia schwer verletzt hat, aber ich wusste nicht, dass sie zwei linke Füße hat“, scherzt ein Follower. Italiens Speed-Queen nahm die Sache ebenfalls mit Humor. „Ich dachte, bei der Operation an meinem Fuß sei etwas schiefgelaufen“, so Sofia in der Sendung Viva Rai2! „Ich fand, dass die Orthopäden keine gute Arbeit geleistet haben, auch wenn sie es hinterher garantiert haben.“ Da sie nun aber zwei linke Füße habe, werde sie bei ihrem Comeback auch mit zwei linken Skiern fahren, verrät Goggia mit einem Augenzwinkern.