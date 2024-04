Neue Wohnung nicht unter einer halben Million Euro

Bootsgaragenpläne vorerst versenkt

Die traumhafte Lage direkt am See kostet: Der günstigste Quadratmeterpreis für eine Wohnung in Randlage liegt bei 11.500 Euro. Heißt: Selbst die kleinste Wohnung mit 43 Quadratmetern wird es nicht unter einer halben Million Euro geben. Nach oben scheint es gerade bei den Premium-Wohnungen kaum Grenzen zu geben. „Die Kluft bei den Preisen könnte noch größer werden, wenn auch noch Bootsgaragen errichtet werden. Als Stadt sind sie für uns aber kein Thema“, so FP-Baustadrat Rüdiger Fritz.