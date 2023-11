Bootsgarage bringt Bau des Seeviertels ins Wanken

Am Bootsliegeplatz droht Kahlschlag

Einen Daumen nach unten wird es wohl auch von den Grünen geben. Am geplanten Bootsliegeplatz droht ein Kahlschlag: „30 Bäume müssten gerodet werden, lediglich sieben würden überleben“, so Wiatschka. Stadtchef Krapf: „Es werden 100 Bäume gepflanzt.“ Die Projektleitung der Soravia-Gruppe war gestern nicht erreichbar.