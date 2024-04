Auszeit mit Seeblick

Im 1. Stock des Thermen-Atriums stehen reservierte Relax-Komfort-Liegen für uns bereit, an der Getränkestation gibt es neben Saft und Wasser auch Salzgebäck und Knabbereien sowie Tageszeitungen und Magazine. Eine Badetasche samt Bademantel und Handtücher haben wir in der Umkleidekabine vorgefunden. Außerdem beinhaltet das Paket neben dem Eintritt in den öffentlichen Saunabereich auch den exklusiven Zugang zur See-Sauna, die als Pfahlbau im 8 ha großen Badesee angelegt ist. Neben einer Soft-Sauna (etwa 60°) sowie einer finnischen Sauna (90°), einem Thermalwasserbecken und einem direkten Seezugang kann man hier auf speziellen Infrarotliegen relaxen.