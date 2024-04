Juventus plant irren Spielertausch mit den Bayern

Weiterverkaufsbeteiligung

Juve will den Bayern den Deal mit einem langjährigen Wunschspieler der Münchner schmackhaft machen. Wie „Tuttosport“ berichtet, wären die Italiener bereit, den 26-jährigen Flügelstürmer als Tauschobjekt in den Verhandlungen einzusetzen. Schließlich war der Europameister in den letzten Jahren immer wieder Thema bei den Bayern. Fragt sich nur, ob Sportboss Max Eberl da mitspielt. Schließlich verfügen die Münchner auch über eine Weiterverkaufsbeteiligung von Zirkzee von 50 Prozent ...