„Töten war Adrenalinkick und Orgasmus zugleich“

Die letzten Wolken suchen das Weite, die Sonne blinzelt schon hervor. Sabine Kuegler steht auf der Aussichtsplattform am Pöstlingberg, zückt ihr Handy und macht Fotos. Kuegler wurde nach Linz eingeladen, um als Vortragende über das Thema kulturelle Unterschiede zu sprechen. Und wer, wenn nicht sie, könnte das besser? Immerhin ist die Deutsche im Urwald in Indonesien aufgewachsen, wurde mit „Dschungelkind“ zur Bestsellerautorin und kehrte Jahre später todkrank wieder in ihre alte Heimat zurück, um Heilung zu finden.