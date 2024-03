Meghan-Fans hetzen gegen kranke Prinzessin Kate

Hass und krude Theorien

Und auch sonst wimmelt es auf dem Profil von Hass-Nachrichten und Verschwörungstheorien. „Ich wünsche Kate all das, was sie jemals Meghan gewünscht hat“, teilten die „Sussex Squad“-Macher zudem ein Posting eines Meghan-Fans. Dieses kommentierten sie mit den Worten: „Nach all der Hölle, die Kate Meghan zugefügt hat und Meghan weiterhin durchmachen lässt, ist es so, als würde sie Karma für den Schmerz erfahren, den sie Meghan verursacht hat. Obwohl wir uns nie wünschen würden, dass sie Krebs hat.“