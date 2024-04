So will die FPÖ das Wiener Rathaus erobern

Die Wiener Blauen haben am Samstag in der Messe Wien ihren Landesparteitag abgehalten. Draußen lacht die Sonne vom Himmel. Drinnen sitzen die 400 Delegierten in einem (zu großen) holzgetäfelten Saal, die Lichter sind voll aufgedreht. Es gibt Mineralwasser, Käsekornspitz und eine Kurzversion der Bundeshymne.